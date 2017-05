BMW wartet vergeblich auf Teile von Bosch

Der deutsche Autozulieferer Bosch hat Lieferprobleme bei einem Bauteil für BMW und sorgt damit für große Produktionsausfälle in München, Leipzig und China. Wann der Engpass behoben wird, ist völlig offen. BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann sagte heute in München, man gehe „davon aus, dass Bosch als der verantwortliche Lieferant für den uns entstandenen Schaden einstehen wird“, sagte Duesmann.

Bosch teilte seinerseits in Stuttgart mit, das Unternehmen beziehe einen wesentlichen Bauteil für die Lenkung von einem Zulieferer in Italien. „Bei diesem Zulieferer kommt es derzeit zu Lieferproblemen. Bosch arbeitet mit Hochdruck gemeinsam mit BMW und unserem Zulieferer daran, um die Lieferengpässe schnellstmöglich zu beenden und die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.“

Fertigung mit ausgeborgten Teilen

Wegen des Engpasses seien bisher mehrere tausend BMW-Fahrzeuge nicht wie geplant gebaut worden. Ein Großteil davon lasse sich jedoch nachholen, sagte ein BMW-Sprecher. Noch hoffe man, dass Kunden nicht länger auf bestellte Autos warten müssen. Es fehle ein Gussgehäuse für das Lenkgetriebe der 1er-, 2er-, 3er- und 4er-Reihe. BMW produziere noch mit vorrätigen Teilen, etwa aus Lagern von Autohäusern, und mit Ersatzlieferungen von anderen Herstellern, aber das reiche bei Weitem nicht aus.

Der Lieferengpass zieht immer weitere Kreise. In München sei der Engpass seit vergangenem Dienstag, in Leipzig seit Freitag, in Tiexi seit Montag akut, hieß es von BMW. Die Mitarbeiter nutzten nun Gleitzeit und Arbeitszeitkonten, nähmen Urlaubstage oder zögen Wartungsarbeiten vor. Moderne Produktionsketten versuchen aus Rationalisierungsgründen, ohne Lagerbestände auszukommen, weshalb ein fehlender Teil die gesamte Produktion unterbrechen kann.