Einwohner zur Flucht aufgerufen

Die irakischen Streitkräfte rücken auf die letzten von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Stadtviertel in Mossul vor. Ein Sprecher des Einsatzkommandos meldete am Montag Erfolge. Der IS leiste aber erbitterten Widerstand. Der Kampf um Mossul ist auch wegen der dichten Bebauung schwierig. Erneut wurden Flugblätter über dem Gebiet abgeworfen, in denen die Einwohner zur Flucht aufgerufen werden.

Lesen Sie mehr …