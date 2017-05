French Open: Favoriten ohne Probleme weiter

Die Favoriten haben sich am zweiten Tag der French Open in Paris keine Blöße gegeben. Sowohl Titelverteidiger Novak Djokovic als auch Favorit Rafael Nadal schafften mit Dreisatzsiegen gestern mühelos den Einzug in die zweite Runde. Bei den Damen meisterte Titelverteidigerin Garbine Muguruza ihre erste Aufgabe ebenfalls souverän.

