USA testen Abschuss von Interkontinentalrakete

Erstmals wollen die USA heute den Abschuss einer Langstreckenrakete durch ihr nationales Abwehrsystem testen. Die Übung erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit dem militärisch hochgerüsteten Nordkorea, das die Welt in diesem Jahr bereits mit zwölf Raketentests provozierte. Die Bilanz der vorangegangenen US-Abfangversuche war durchwachsen.

Dabei will das US-Militär sein technologisch hochkomplexes Ground-Based Midcourse Defense System (GMD) mit einer besonders schnell anfliegenden Interkontinentalrakete auf die Probe stellen. Die bisherigen Testläufe erfolgten mit langsameren Flugkörpern. Die Rakete wird auf einem Militärgelände auf den Marshall-Inseln im Pazifik abgeschossen und soll im Flug von einer Abwehrrakete zerstört werden, die von einer Basis im Bundesstaat Kalifornien startet.

Trump: Test Nordkoreas „respektlos“ zu China

US-Präsident Donald Trump warf der Führung Nordkoreas nach ihrem jüngsten Raketentest „Respektlosigkeit“ gegenüber China vor. Nordkorea zeige einen großen Mangel an Respekt gegenüber der Volksrepublik, die in dem Streit um das nordkoreanische Rüstungsprogramm „große Anstrengungen“ unternehme, heißt es in einer Twitter-Nachricht Trumps heute.

Trump setzt bei dem Streit mit Nordkorea auf die Mitwirkung Chinas, das als Verbündeter der Regierung in Pjöngjang gilt. Der US-Präsident hatte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping Anfang April zu einem Gipfel in seinem Privatdomizil in Florida empfangen. Xi wolle den USA „mit Nordkorea helfen“, erklärte Trump damals.

Kurzstreckenrakete in Richtung Japan

Nordkorea hatte in der Nacht eine Kurzstreckenrakete in Richtung Japan abgefeuert. Es war bereits der dritte Raketentest Nordkoreas in drei Wochen und der zwölfte in diesem Jahr. Die Regierung in Pjöngjang verstößt damit gegen UNO-Beschlüsse und beunruhigt die umliegenden Staaten sowie die USA. Zuletzt mehrten sich Forderungen nach härteren Strafmaßnahmen. Trump warnte, auch militärische Optionen lägen auf dem Tisch.

