Orange Petunien zeigen Problem mit Gentechnik auf

Gentechnisch veränderte Pflanzen kommen nicht nur in der Lebensmittelbranche vor, sondern auch im Blumenkistl. Orangefarbene Petunien ließen sich bis vor Kurzem noch gut in Finnland und den USA vermarkten. Allein, die Farbe kommt bei der Petunie weder in der Natur noch durch Züchtung zustande. Die Zierpflanze war gentechnisch verändert und illegal zum Verkauf angeboten worden, die Behörden wurden aktiv. Der Vorfall machte deutlich, wie schwierig oft Entwicklung und Herkunft gentechnisch veränderter Pflanzen zu kontrollieren sind.

