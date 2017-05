NHL: Dramatischer Start in Stanley-Cup-Finale

Spannender hätte der Auftakt zum Finale um den Stanley Cup in der National Hockey League (NHL) kaum verlaufen können. Die Pittsburgh Penguins setzten sich gestern (Ortszeit) in Spiel eins der „Best of seven“-Serie gegen die Nashville Predators mit 5:3 durch, verspielten dabei aber zwischenzeitlich einen 3:0-Vorsprung. Die Predators waren über weite Strecken das bessere Team, zogen gegen die überaus effizienten Penguins aber den Kürzeren.

