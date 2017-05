Viele Paragleitunfälle durch Thermik und Mangel an Übung

Vier Paragleiter sind am Wochenende allein in der Steiermark abgestürzt, einer konnte notlanden. Laut Experten häufen sich zu dieser Jahreszeit Paragleitunfälle vor allem aufgrund starker Thermik und eines Mangels an Übung.

