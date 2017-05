19-Jähriger in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt

Vier junge Männer haben am Wochenende in Gmunden in Oberösterreich einen 19-Jährigen in einen Hinterhalt gelockt, niedergeschlagen, ausgeraubt und verletzt liegen gelassen. Gestern konnte die Polizei die Täter ausforschen.

