IS-Prozess gegen Ehepaare fortgesetzt

Heute geht am Straflandesgericht in Graz der Prozess gegen zwei Ehepaare weiter. Ihnen werden die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie das Quälen und Vernachlässigen Unmündiger vorgeworfen. Insgesamt sind sogar drei Ehepaare angeklagt - ein Ehepaar befindet sich aber in Bosnien in Haft.

