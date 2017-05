Dichtes Programm bis Juli

Noch bevor der erste Bundesheer-Eurofighter im Juli 2007 in Österreich gelandet ist, hat der 2002 beschlossene Deal bereits einen parlamentarischen U-Ausschuss beschäftigt. Von Anfang an heftig umstritten, sorgen die Eurofighter weiter für reichlich Turbulenzen. Die Rede ist dabei nicht von den derzeit laufenden Überschalltestflügen, sondern von dem am Mittwoch nun mit ersten Zeugenbefragungen anlaufenden neuerlichen U-Ausschuss. Mit Blick auf den im Juli anstehenden offiziellen Neuwahlantrag und das damit verbundene Ausschussende wird auch hier auf Tempo und ein dichtes Programm gesetzt - und daran hat sich auch nach der ersten Absage noch nichts geändert.

Lesen Sie mehr …