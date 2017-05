Angeklagter nach Messerattacke zum Teil geständig

Ein 24-Jähriger steht wegen versuchten Mordes heute in Eisenstadt vor Gericht. Er soll im Jänner bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Eisenstadt einen 26-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Angeklagte zeigte sich teilgeständig.

