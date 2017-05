Kommission steckt Finanzspielräume ab

Die EU-Kommission sieht in ihrem am Dienstag präsentierten Budgetentwurf für 2018 eine Summe von 161 Mrd. Euro an Verpflichtungen vor. Das ist knapp mehr als für das laufende Jahr. Schwerpunkte sollen Arbeitsplätze für Junge sowie Migration und Sicherheit sein. Der Entwurf ist der erste, den EU-Kommissar Günther Oettinger vorstellte. Zugleich ist es das letzte Budget für 28 EU-Staaten. 2019 scheidet Großbritannien aus.

Lesen Sie mehr …