Neues Album: Roger Waters singt Trump die Leviten

Es sind gute Zeiten für Pink-Floyd-Fans. Während die Band gerade das gesamte Victoria and Albert Museum in London mit Exponaten aus ihrer gut 50-jährigen Geschichte füllt, steht Mastermind Roger Waters mit einem neuen Album in den Startlöchern.

Waters, den man für seine direkten politischen Aussagen kennt, kann und will sich auf „Is This the Life We Really Want?“ nicht zurückhalten. Das Album ist nicht zuletzt eine Abrechnung mit US-Präsident Donald Trump.

