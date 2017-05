Durnwalder in Sonderfonds-Causa erneut freigesprochen

Das Oberlandesgericht Bozen hat heute den früheren Südtiroler Landeshauptmann Luis Durnwalder (SVP) wegen der Verwendung des Sonderfonds freigesprochen. Damit wurde der Freispruch der ersten Instanz bestätigt. Ihm war von der Staatsanwaltschaft Veruntreuung öffentlicher Gelder zur Last gelegt worden.

Durnwalder beteuerte erneut, „keinen Cent in die eigene Tasche gesteckt“ zu haben. Er habe guten Glaubens gehandelt und den Sonderfonds so verwaltet wie bereits sein Vorgänger Silvius Magnago vor ihm. Jahrelang habe der Rechnungshof bei den jährlichen Kontrollen keine Beanstandungen gemacht. Er habe mit dem Geld Menschen in Notsituationen geholfen, das tue ihm „auch nicht leid“, so Durnwalder.

„Buchführung“ in Schulheft

Die Anklage, vertreten durch die stellvertretende Generalanwältin Donatella Marchesini, hatte zweieinhalb Jahre Haft gefordert. In erster Instanz war Durnwalder freigesprochen worden, weil es die Straftat nicht gab bzw. weil die Tat keine strafbare Handlung darstellte. Die Anklage hatte daraufhin Berufung eingelegt.

Der nach den Ermittlungen des Rechnungshofes vom Landtag abgeschaffte Sonderfonds war bezüglich der Verwendung der Gelder gesetzlich keiner Regelung unterworfen. Es war auch keine Rechnungslegung vorgesehen. Allerdings habe Durnwalder in einem Schulheft minutiös Buch geführt. Diese private Aufzeichnung war im Verfahren die Grundlage der Anklage.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Beide Parteien können dagegen Einspruch beim Höchstgericht (Kassation) in Rom einlegen. Dort wird allerdings nicht mehr in der Sache entschieden, sondern nur noch über mögliche Verfahrensfehler befunden.