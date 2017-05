Schweizer Bergdorf will mit Fotografierverbot werben

Das Schweizer Bergdorf Bergün hat ein gemeindeweites Fotografierverbot erlassen. Der dafür angegebene Grund: Menschen, die gerade nicht in dem pittoresken Schweizer Ort weilen, sollen durch Fotos aus Bergün nicht unglücklich gemacht werden. Den Werbegag trägt das ganze Dorf mit - gestern Abend wurde er in der Gemeindeversammlung mit 46 zu zwei Stimmen überaus klar verabschiedet.

Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass schöne Ferienfotos in Sozialen Netzwerken die Betrachter unglücklich machten, wenn diese gerade nicht am abgebildeten Ort sein könnten, schreibt die Gemeinde. Die Gefahr bestehe in Bergün im besonderen Maße, weil das auf knapp 1.400 Metern gelegene Dorf im Albulatal besonders schöne Landschaften zu bieten habe.

Fünf Franken Strafe

Statt das Dorf auf Fotos zu betrachten (und so unglücklich zu werden), lade man die Menschen „herzlich ein, Bergün selbst zu besuchen und zu erleben“, wird Gemeindepräsident Peter Nicolay in der Mitteilung zitiert. Die Gemeinde behalte sich vor, Verstöße gegen das Fotografierverbot mit einem Bußgeld von fünf Franken (4,60 Euro) zu ahnden, heißt es, die dann vollumfänglich dem Alpenschutz im Albulatal zufließen soll.

Eine private Sicherheitsfirma, die heute schon als Dorfpolizei tätig ist, wird die Strafen erheben. Im malerischen Dorf mit seinen großen Engadiner Häusern steht bereits ein halbes Dutzend Fotografierverbotsschilder. Auch in den Social-Media-Auftritten des Tourismusorts wurden die Fotos bereits entfernt.