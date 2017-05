Flüchtlingszahl im Mittelmeer auf 60.000 gestiegen

Die Zahl der Menschen, die seit Anfang des Jahres über das Mittelmeer nach Europa geflüchtet sind, ist auf mehr als 60.000 gestiegen. Allein in der vergangenen Woche seien 9.500 Menschen gerettet und in italienische Häfen gebracht worden, berichtete das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) heute in Genf.

Seit Anfang Jänner seien mindestens 1.720 Menschen bei dem Fluchtversuch ums Leben gekommen oder würden noch vermisst, unterstrich das UNHCR. Immer öfter berichteten Überlebende von Kriminellen, die die Flüchtlingsboote auf dem Meer überfallen.

In Salerno seien Menschen angekommen, die nach eigenen Angaben auf dem Boot ausgeraubt wurden, schilderte das UNHCR einen Einzelfall. Die Täter hätten auch den Motor gestohlen. Auf Lampedusa seien am Wochenende Flüchtlinge mit Schusswunden eingetroffen. Einer habe berichtet, Menschenhändler hätten ihn gefoltert, um Geld zu erbeuten.