French Open: Auftaktpleite für Rom-Sieger Zverev

Mit dem Sieg beim Sandplatz-Millionenturnier in Rom in der Tasche ist Alexander Zverev als einer der Mitfavoriten zu den French Open gekommen. Doch für den Deutschen war heute schon in der ersten Runde Endstation. In einem Duell der Generationen setzte sich der Spanier Fernando Verdasco in vier Sätzen durch. Mit Juan Martin del Potro feierte noch ein weiterer Routinier einen Auftaktsieg.

