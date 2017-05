Bangladesch von Zyklon „Mora“ heimgesucht

Wegen des Zyklons „Mora“ sind in Bangladesch fast 600.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Durch den Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Kilometer pro Stunde kamen fünf Menschen ums Leben, Tausende Häuser wurden beschädigt, so die Behörden heute. In Sri Lanka rief die Regierung nach schweren Monsun-Unwettern mit mehr als 190 Toten zum freiwilligen Wiederaufbaueinsatz auf.

Vor den Massenevakuierungen hatten die Behörden eine Sturmwarnung der höchsten Kategorie herausgegeben. Zunächst sollten sogar eine Million Menschen in Küstenorten ihre Häuser verlassen, schließlich waren es knapp 600.000.

Die Betroffenen wurden in Schulen und anderen Notunterkünften untergebracht. Die Meteorologen warnten überdies vor einem sturmbedingten Anstieg des Meeresspiegels um 1,7 Meter in vielen Küstenbezirken des Landes. Dort leben Millionen von Menschen.

Südasien wird zu Beginn der Monsun-Zeit häufig von derartigen Unwettern heimgesucht. Vergangenes Wochenende war der Inselstaat Sri Lanka betroffen. Dabei kamen nach neuen Angaben der Behörden 193 Menschen ums Leben, 94 weitere wurden noch vermisst. Nun erreichte der Monsun die Südspitze Indiens und sollte von da aus in den kommenden Monaten nordwärts ziehen.