Irische Nonnen ziehen sich von Geburtsklinik zurück

Die irischen Sisters of Charity haben ihre Tätigkeit in einem geplanten neuen Entbindungsheim in Dublin zurückgelegt. Der katholische Orden hatte in Irland Einrichtungen für ledige Mütter geleitet, in denen es zu Misshandlungen und Schlimmerem gekommen war. Dem Rückzug waren wochenlang Demonstrationen und öffentliche Empörung vorausgegangen.

