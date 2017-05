Italiens Premier will bis Ende der Legislaturperiode bleiben

Italiens Premier Paolo Gentiloni hat heute auf Spekulationen über eine mögliche vorgezogene Parlamentswahl im kommenden Oktober reagiert. Gentiloni meinte, er beobachte „mit Aufmerksamkeit und Respekt“ die Debatte über das Wahlgesetz. Die Regierung sei jedoch voll im Amt und habe Verpflichtungen, die sie erfüllen wolle.

Die Verabschiedung des Wahlgesetzes ist die Bedingung für Neuwahlen in Italien, die spätestens am Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2018 stattfinden sollen. Die Parteien in Rom verhandeln derzeit über ein Wahlgesetz nach deutschem System. Sollte das Wahlgesetz noch im Juni im Parlament durchgesetzt werden, könnte am 22. Oktober gewählt werden, berichteten politische Beobachter in Rom. Gentiloni scheint damit nicht einverstanden zu sein.

Renzi hofft auf Zustimmung der Fünf-Sterne-Bewegung

Ex-Premier Matteo Renzi, Chef der Demokratischen Partei, hofft, in Rom eine breite Zustimmung für eine Wahlrechtsreform nach deutschem Modell zu erhalten. Demnach sollen 50 Prozent der Parlamentssitze nach dem Verhältniswahlrecht vergeben werden und 50 Prozent nach Mehrheitswahlrecht.

Renzi, der auch an eine Fünfprozentsperrklausel denkt, hofft auf die Zustimmung der Fünf-Sterne-Bewegung für seine Reform. Sondierungsgespräche zwischen Mandataren der PD und der Partei von Beppe Grillo gestern gaben Renzi Anlass zur Hoffnung.