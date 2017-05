Seit Längerem in Trumps Kritik

Der Kommunikationschef von US-Präsident Donald Trump, Michael Dubke, wirft das Handtuch. Er tritt nach nur drei Monaten im Amt zurück, wie Trumps Beraterin Kellyanne Conway am Dienstag bestätigte. Dubke soll diesen Wunsch bereits in einem Schreiben Mitte Mai geäußert haben. Er gab darin „persönliche Gründe“ an. Der Quereinsteiger Dubke, Gründer und Besitzer eines republikanischen Kommunikationsunternehmens, war im Gegensatz zum Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, der Mann im Hintergrund. Die Kommunikationsabteilung steht seit Längerem unter starker Kritik Trumps.

