Wahlkampf im Ministerrat

Im Zeichen wechselseitiger Blockadevorwürfe ist heute der Ministerrat gestanden. Die SPÖ warf der ÖVP vor, beim Beschäftigungsbonus auf der Bremse zu stehen. Die ÖVP wiederum wies dies zurück und ortete die gleiche Vorgangsweise seitens der SPÖ bei der Sicherheitsgesetzgebung. Einen gemeinsamen Pressetermin gab es nicht. Dazu live in der ZIB2: Kanzleramtsminister Thomas Drozda.

GB-Wahl: Mays Vorsprung sinkt

In neun Tagen wählen die Briten ein neues Unterhaus. Der anfangs komfortable Vorsprung von Premierministerin Theresa May ist in den vergangenen Tagen drastisch dahingeschmolzen. Zwischen ihr und dem ultralinken Labour Herausforderer Jeremy Corbyn liegen nur noch sechs Prozentpunkte. Die ZIB2 fasst die Highlights der TV-Konfrontationen zwischen May und Corbyn zusammen. Außerdem: Eine Reportage aus Chester, eine der wenigen Städte im Nordwesten Englands, die gegen den „Brexit“ gestimmt hat.

Immer weniger Förderung für Gedenkdienst

Die Vereine des Gedenkdiensts, eines Wehrersatzdienstes an Holocaust-Gedenkstätten, klagen über neue bürokratische Hürden. Kritik gibt es vor allem am zuständigen Sozialministerium. Denn die meisten der rund 100 Zivildiener, die sich jedes Jahr für den Gedenkdienst entscheiden, könnten sich ohne Finanzierung der Eltern den Gedenkdienst gar nicht leisten.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild