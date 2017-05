Mai-Hitzerekord mit 35 Grad in Horn geknackt

Heute hat es in Horn in Niederösterreich um 16.00 Uhr 35 Grad gehabt. Damit wurde ein neuer Mai-Hitzerekord erreicht. Der bisherige Mai-Rekord lag bei 34,9 Grad am 28. Mai 2008 in Weyer in Oberösterreich und auf dem Flughafen Graz.

Mehr dazu in noe.ORF.at