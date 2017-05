Bundesliga: Hofmann hängt noch eine Saison an

Steffen Hofmann hängt noch eine Saison bei Rapid an. „Diese Saison war alles andere als gut, so will man sich nicht verabschieden“, sagte der langjährige Kapitän bei einer Pressekonferenz heute in Wien.

„Ich habe mir das sehr gut überlegt, es gab viele Dinge, die reingeflossen sind. Deshalb hat es länger gedauert“, meinte der 36-Jährige, der in seinem letzten Jahr als Spieler auch eine zusätzliche Funktion abseits des grünen Rasens übernimmt.

