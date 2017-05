Sechs Tote bei schweren Überschwemmungen in Brasilien

Bei schweren Überschwemmungen im Nordosten Brasiliens sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt 50.000 Menschen hätten ihre Häuser verlassen, teilten die Behörden der Bundesstaaten Pernambuco und Alagoas heute mit. Starkregen hatte am Wochenende Flüsse über die Ufer treten lassen. Die Überschwemmungen führten zu Erdrutschen. Bäume wurden entwurzelt und das Trinkwasser verschmutzt.

APA/AFP/Leo Caldas

Den Angaben zufolge starben vier Menschen in Alagoas und zwei in Pernambuco. Die beiden Bundesstaaten riefen den Notstand aus. Präsident Michel Temer kündigte staatliche Hilfen an.