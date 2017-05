Fußball: Die wundersame Rettung von Crotone

Die Serie A hat am Sonntag die Krönung einer der spektakulärsten Aufholjagden der Geschichte erlebt. Anfang April mit acht Punkten Rückstand auf den rettenden 17. Platz gestartet, zündete Aufsteiger Crotone im Saisonendspurt den Turbo und kletterte dank eines furiosen Finishs mit nur einer Niederlage in den letzten neun Runden doch noch aus der Abstiegszone. Leittragender war unter anderen ÖFB-Youngster Arnel Jakupovic, der mit Empoli den bitteren Gang in die zweite Liga antreten muss.

