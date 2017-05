„Viele Handlungen allein vorgenommen“

Sehr schnell ist nach dem blutigen Anschlag in Manchester von einem Terrornetzwerk hinter dem Attentäter die Rede gewesen. Doch inzwischen mehren sich die Zweifel daran, dass der 22-jährige Salman Abedi bei seinem Selbstmordattentat Hilfe von Hintermännern hatte. Auszuschließen sei das zwar nicht, aber Abedi habe „viele Bewegungen und Handlungen alleine vorgenommen“, hieß es in der Nacht auf Mittwoch von der Polizei. So soll er auch die meisten Bauteile für seinen Sprengsatz selbst besorgt haben.

