Vorwurf der Massenfestnahmen in Venezuela

Seit Beginn der Unruhen in Venezuela vor zwei Monaten sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation fast 3.000 Menschen festgenommen worden.

Davon seien rund 1.350 immer noch in Gewahrsam, teilte die NGO Foro Penal gestern mit. 197 von ihnen wurden demnach von Militärgerichten zu Haftstrafen verurteilt. Ein Anwalt, der für die Organisation tätig ist, verglich die Lage mit der „unter diktatorischen Regimes“.

60 Tote bei Zusammenstößen

Seit dem 1. April gibt es nahezu täglich Straßenschlachten zwischen Sicherheitskräften und oppositionellen Demonstranten. Dabei wurden bereits 60 Menschen getötet. Gegner und Anhänger der Regierung geben sich gegenseitig die Schuld für die Gewalt.

Die Opposition kämpft seit Monaten für eine Amtsenthebung des linksnationalistischen Staatschefs Nicolas Maduro. Die Maduro-Gegner machen ihn für die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land verantwortlich, die zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat.

Kritik an Goldman Sachs

Zuletzt geriet die US-Investmentbank Goldman Sachs in die Kritik der venezolanischen Opposition. „Auch wenn sie sich noch so anstrengen, Goldman Sachs und seine Führungskräfte können diesen Deal nicht schönfärben. Für die Venezolaner ist er unmoralisch“, schrieb Parlamentspräsident Julio Borges in einem offenen Brief.

Die US-Investmentbank hatte Medienberichten zufolge zuletzt PDVSA-Anleihen über einen Nennwert von 2,8 Milliarden Dollar für rund 865 Millionen Dollar erworben. Damit griff die Bank der Regierung Maduros finanziell unter die Arme.