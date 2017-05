Gewaltige Detonation

Ein schwerer Autobombenanschlag hat am Mittwoch das Diplomatenviertel von Kabul erschüttert. Durch die gewaltige Explosion kamen Dutzende Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Noch in 100 Meter Entfernung beschädigte die Wucht der Detonation Gebäude. Das Attentat ereignete sich in unmittelbarer Nähe mehrerer Botschaften und Regierungsgebäude - und damit in einer der am besten gesicherten Gegenden der afghanischen Hauptstadt. Wer hinter dem Anschlag steht, ist derzeit ebenso unklar wie das genaue Ziel der Attacke.

