Schlechte Tory-Umfragewerte lassen Pfund fallen

Der mögliche Verlust der absoluten Mehrheit der regierenden britischen Konservativen bei der Unterhauswahl am 8. Juni hat heute das britische Pfund belastet. Die britische Währung fiel um 0,5 Prozent auf 1,2790 US-Dollar. Der Euro zog um 0,3 Prozent auf 0,8722 Pfund an.

In einer gestern veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov für die „Times“ kommen die Konservativen nur noch auf 310 Mandate gegenüber bisher 330. Damit würden sie die bei 326 Sitzen liegende absolute Mehrheit um 16 Mandate verfehlen. Die oppositionelle Labour-Partei kann der Umfrage zufolge fast 30 Sitze hinzugewinnen.

Die Zustimmung für die Konservativen sinkt seit dem Anschlag von Manchester und seit Bekanntwerden von Einschnitten in der Sozialpolitik in zahlreichen Umfragen. In den meisten liegt sie aber immer noch deutlich vor Labour. Tory-Premierministerin Theresa May hatte die vorgezogene Wahl für den 8. Juni angesetzt, um ihre Mehrheit auszubauen und so ihre Position bei den „Brexit“-Verhandlungen mit der EU zu stärken.