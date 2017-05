Griechischer Finanzminister fordert Entscheidung von IWF

Griechenlands Finanzminister Efklidis Tsakalotos hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgefordert, bald eine Entscheidung über eine Beteiligung am laufenden Hilfspaket zu fällen. „Was wir vom IWF wollen ist Klarheit,“ sagte Tsakalotos heute in Frankfurt. Das Hilfsprogramm laufe nur noch 14 Monate.

„Es scheint mir an der Zeit zu sein, dass sich der IWF klar darüber wird, was er tun will und er meint, was getan werden soll.“ Tsakalotos zufolge sind die Wachstumsprognosen des Währungsfonds für Griechenland viel zu pessimistisch.

Nach wie vor strittig ist, ob die Euro-Länder Griechenland bei seinem Schuldenberg entgegenkommen wollen. Das verlangt der IWF als Voraussetzung für eine Beteiligung am laufenden dritten Hilfsprogramm. Eine IWF-Beteiligung fordern aber die anderen Euro-Länder. Zuletzt hatten alle Seiten die Hoffnung geäußert, dass eine Einigung bei der nächsten Euro-Gruppe-Sitzung am 15. Juni gelingen kann.