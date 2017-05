Französin versteckte jahrelang Leichnam der Mutter

Eine Frau soll in Frankreich sieben Jahre lang die Leiche ihrer Mutter versteckt haben, um deren Pension einzustreichen. Zuletzt habe die 55-Jährige den mumifizierten Leichnam in einer ausgeschalteten Tiefkühltruhe in ihrem Garten im südwestfranzösischen Horsarrieu versteckt, hieß es aus Ermittlerkreisen. Dort wurde die Leiche gestern entdeckt.

Mittels einer Obduktion wollten Gerichtsmediziner prüfen, ob die Frau eines natürlichen Todes starb. Die Tochter der Toten soll in den vergangenen Jahren zweimal umgezogen sein - und den Leichnam jedes Mal mitgenommen haben. Sie verheimlichte den Tod ihrer Mutter den Ermittlern zufolge, um deren Pension und weitere staatliche Zuwendungen zu erhalten.

Die Frau flog auf, weil sie den Führerschein ihrer mit mehr als 80 Jahren verstorbenen Mutter nutzte, in den sie ein eigenes Foto geklebt hatte - der Altersunterschied war aber zu deutlich. Der Frau werden nun Betrug und Leichenschändung vorgeworfen.