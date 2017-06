Britischer Wahlkampf nimmt Fahrt auf

Für die britische Premierministerin Theresa May wird es für die Parlamentswahl am 8. Juni eng. Laut der jüngsten Umfrage von YouGov büßten Mays Torys die absolute Mehrheit ein. Grund dafür ist nicht Mays geplante „Brexit“-Abwicklung, sondern die geharnischte Kritik am Sozialabbau im Wahlprogramm. Auch wenn May bereits bei der „Todessteuer“ für Pflegebedürftige wieder einen Rückzieher gemacht hat, hat sie damit offenbar potenzielle Wähler vergrault. Und das gibt dem Chef der linken Labour Party, Jeremy Corbyn, Auftrieb.

