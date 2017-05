Australien erlässt Ausreiseverbot für Sextäter

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme gegen Sextourismus prescht Australien vor: Als erstes Land will es verurteilten Pädophilen die Ausreise verbieten. Jährlich reisten Hunderte Straftäter in überwiegend südostasiatische Länder, um sich an Kindern zu vergehen, lautet das Argument. Das geplante Gesetz würde rund 20.000 Personen betreffen, sie dürften Australien vorerst nicht mehr verlassen.

