Bericht: Trump verteilt ungesicherte Handynummer

US-Präsident Donald Trump soll seine Handynummer unter Staats- und Regierungschefs verteilt haben mit der Bitte, ihn darüber anzurufen. Das berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (Onlineausgabe) heute unter Berufung auf die US-Nachrichtenagentur AP. Sollte Trump über offene Leitungen sprechen, sei das nicht nur ein Bruch des Protokolls, sondern auch eine Einladung für Geheimdienste.

„Wenn man über eine offene Leitung spricht, bedeutet das, dass diejenigen, die einen abhören wollen, das auch machen werden“, zitierte AP den ehemaligen Pentagon-Berater Derek Chollet. Üblicherweise telefonieren Regierungs- und Staatschefs über spezielle Sicherheitsleitungen, im Fall von Trump aus dem Oval Office oder der Limousine des Präsidenten.

Laut Magazin haben der kanadische Premier Justin Trudeau, der französische Präsident Emmanuel Macron und Mexikos Staatsoberhaupt Enrique Pena Nieto Trumps Handynummer erhalten. Dem Bericht zufolge hat nur Trudeau die direkte Verbindung genutzt. Weder das Weiße Haus noch das Büro des kanadischen Premiers wollten den Bericht zunächst kommentieren.

Rätselraten über „covfefe“-Tweet

Unkommentiert blieb bisher auch ein Tweet Trumps, der im Netz für Spekulationen sorgt. „Despite the constant negative press covfefe“ (deutsch: Trotz der dauernden negativen Presse covfefe) heißt es in dem in der Nacht auf heute geposteten Tweet, der nach „covfefe“ mitten im Satz abbricht.

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Mai 2017

Vermutlich wollte Trump „coverage“ - also Berichterstattung - schreiben, spekulieren User. Andere vermuten ein Übermaß an Eiscremegenuss oder einen zu tiefen Blick ins Glas als Grund für den Ausrutscher. Ein Nutzer stellt die Frage, ob Trump unabsichtlich sein Codewort für die US-Atombomben verraten habe.

„Covfefe“ könnte aber auch Russisch für „Ich trete zurück“ heißen, schrieb eine Userin auf Twitter in Anspielung auf die Verstrickungen des Weißen Hauses mit Moskau.

„#covfefe“ avancierte rasch zum Twitter-Phänomen. Binnen kürzester Zeit sammelte der Tweet 125.000 Likes, verblüffenderweise wurde er auch nicht gelöscht. Schnell hatte „covfefe“ auch einen Eintrag im „Urban Dictionary“, einem Onlinewörterbuch für Umgangssprache, mit der Erklärung: „Wenn man ‚coverage‘ schreiben will, aber die Hände zu klein sind, um alle Buchstaben auf der Tastatur zu treffen.“