Teure Geschenke an hochrangige Politiker

Kaviar, Juwelen und Luxushandys: In einem Bericht der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI) wird der Kaukasus-Republik Aserbaidschan weitreichende Korruption vorgeworfen, mit der über viele Jahre unter anderem die Gunst einiger hochrangiger Mitglieder des Europarats erkauft worden sein soll. Damit soll etwa ein kritischer Bericht zur Menschenrechtslage in dem Land verhindert worden sein. Aserbaidschan rangiert in Korruptions- und Menschenrechtsrankings regelmäßig unter den letzten Plätzen. Der Europarat kündigte nun an, die Korruptionsvorwürfe von unabhängigen Experten prüfen zu lassen.

