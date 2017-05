Zwei Schwerverletzte nach Messerattacken in Wien

Bei Messerattacken in den Wiener Bezirken Favoriten und Mariahilf sind gestern zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. In Favoriten waren fünf Männer an einer Rauferei beteiligt, in Mariahilf eskalierte ein Streit um Drogen.

