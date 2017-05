Riesenskelett bei Ytalia-Schau in Florenz

Florenz gilt als Wiege der Renaissance. Mit der Ausstellung „Ytalia - Energy, Thoughts, Beauty“ soll das historische und künstlerische Erbe der Stadt mit der Kunst des 20. Jahrhunderts in Dialog treten, heißt es in einer Ankündigung. Dazu werden mehr als 100 zeitgenössische Werke an mehreren Orten und in verschiedenen Museen in der toskanischen Hauptstadt gezeigt.

Die Ausstellung beginnt offiziell am 2. Juni und dauert bis Anfang Oktober. Bereits heute konnte 24 Meter lange Riesenskelett „Calamita Cosmica“ auf der Festung Forte di Belvedere vor dem berühmten Stadtpanorama von Florenz besichtigt werden.

Neben der mächtigen Skulptur des italienischen Künstlers Gino de Dominicis werden auch Werke des im Februar gestorbenen Künstlers Jannis Kounellis und anderen wichtigen „Arte Povera“-Vertretern wie Luciano Fabro oder Giovanni Anselmo gezeigt.