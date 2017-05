Zwei Tote bei Schüssen in saudischer Schule

In einer Schule in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind Medienberichten zufolge zwei Menschen erschossen worden. Unter den Opfern sei der palästinensische Direktor der Schule, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitze, berichtete die Zeitung „Okaz“ heute. Bei dem weiteren Toten soll es sich um einen Mitarbeiter der Schule handeln.

Dem Bericht zufolge habe ein zuvor entlassener Lehrer in der Schule das Feuer eröffnet und neben dem Direktor auch eine saudische Lehrkraft getötet. Die US-Botschaft in Riad bestätigte den Vorfall. In der Schule hielten sich keine Kinder auf, hieß es in einer Mitteilung der Botschaft auf dem Kurznachrichtenkanal Twitter.

Die Polizei geht nach Angaben aus Sicherheitskreisen von einem persönlich motivierten Verbrechen und nicht von einem Terrorakt aus. Der mutmaßliche Täter stamme aus dem Irak.