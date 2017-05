French Open: Thiem fertigt auch Bolelli ab

Dominic Thiem hat heute den Einzug in die dritte Runde bei den French Open in Paris geschafft. Österreichs Nummer eins setzte sich auf dem Court Suzanne Lenglen gegen Simone Bolelli wie schon in seinem Auftaktspiel souverän in drei Sätzen durch. Zu Beginn der Partie hatte der 23-Jährige gegen den Italiener Probleme und legte einen veritablen Fehlstart hin. Thiem drehte aber den ersten Satz noch um und übernahm das Kommando. Das Spiel von Österreichs Nummer eins hatte aber auch zwei entscheidende Mankos.

Mehr dazu in sport.ORF.at