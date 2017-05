Milliardendeal: Barclays verkauft Teile von Afrikageschäft

Die britische Bank Barclays will einen milliardenschweren Anteil an ihrem Afrikageschäft abstoßen. Das Geldhaus will nach eigenen Angaben heute Aktien an der Barclays Africa Group im Wert von 1,5 Mrd. Pfund (rund 1,7 Mrd. Euro) an Großinvestoren wie die südafrikanische Public Investment Corporation (PIC) veräußern.

Die Briten hatten Anfang 2016 ihr Afrikageschäft zum Verkauf gestellt. Das Finanzinstitut wird im Rahmen einer Umstrukturierung auf Großbritannien und die USA fokussiert. Der Erlös aus dem Verkauf wird benötigt, um Kapitalanforderungen zu erfüllen. Barclays hatte bei einem „Stresstest“ der britischen Zentralbank bei diesem Punkt Schwächen offenbart.