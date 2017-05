EU warnt Trump vor Ausstieg aus Klimaabkommen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Widerstand gegen kolportierte Pläne von US-Präsident Donald Trump angekündigt, mit sofortiger Wirkung aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen.

Es brauche drei, vier Jahre für einen Ausstieg, sagte Juncker gestern Abend in Berlin. „Gesetz ist Gesetz. Und daran müssen sich alle halten.“ Nicht alles, was in internationalen Verträgen stehe, sei „Fake News“.

„So geht das nicht“

Wenn Trump „in den nächsten Stunden oder Tagen sagen würde, er will aus dem Pariser Abkommen aussteigen, dann ist es die Pflicht Europas zu sagen: So geht das nicht“, sagte Juncker bei einer Diskussionsveranstaltung laut einer Aussendung der EU-Kommission. Es gehe bei dieser Frage um die Zukunft der Menschen. „83 Länder laufen Gefahr von der Erdoberfläche zu verschwinden, wenn wir nicht resolut den Kampf gegen den Klimawandel in die Wege leiten.“

Berichte, wonach Trumps Entscheidung bereits getroffen sei, das von fast 200 Ländern unterzeichnete Abkommen aufzukündigen, wurden in Washington vorerst nicht bestätigt. „Ich werde meine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben“, schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter.