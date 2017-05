WM-Qualifikation: Alaba plagen Knieprobleme

Kein optimaler Start in die Vorbereitung für den WM-Qualifikationshit in Irland: David Alaba hat gestern das erste Training der österreichischen Nationalmannschaft im ÖFB-Teamcamp in Stegersbach auslassen müssen. Der Bayern-München-Legionär laboriert an Knieproblemen und blieb daher im Hotel. Alaba habe laut ÖFB-Angaben einen Stich im Knie gespürt.

