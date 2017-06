Häftling nach Brand in Zelle verstorben

Ein 28-jähriger Häftling, der im April bei einem Brand in seiner Zelle im Polizeianhaltezentrum in Bludenz (Vorarlberg) verletzt wurde, ist am Sonntag laut einem Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ gestorben.

