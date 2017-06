U-Ausschuss: Darabos fürchtet kein Strafverfahren

Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss sagt heute Vormittag der frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) zum von ihm ausgehandelten Vergleich mit EADS 2007 aus. Der heutige burgenländische Landesrat erschien kurz vor 9.00 Uhr. Er gehe mit einem „guten Gefühl“ in die Befragung, sagte er gegenüber Journalisten. Ein Strafverfahren fürchte er nicht.

Am ersten Befragungstag wurde gestern unter anderen vom Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, bestätigt, dass er selbst bei den Vergleichsverhandlungen auf Wunsch von Eurofighter ausgeschlossen war. Auch der Rechnungshof bekräftigte seine Kritik an den Vorgängen 2007. Dazu wird Darabos heute den Abgeordneten Rede und Antwort stehen müssen.

„Suppe ausgelöffelt“

In der Sitzung werde es eine Diskussion darüber geben, wie Darabos „die Suppe ausgelöffelt hat, die ihm die Regierung Schüssel (Wolfgang, Ex-ÖVP-Kanzler, Anm.) eingebrockt hat“, sagte der SPÖ-Abgeordnete Hannes Weninger beim Eintreffen vor dem Budgetsaal. Wichtig sei auch die für Nachmittag geladene Auskunftsperson, der Gutachter Helmut Koziol.

Der frühere Ressortchef selbst sagte auf Journalistenfrage, dass er mit einem guten Gefühl in den Ausschuss gehe. Auf die Frage, ob er ein Strafverfahren fürchtet, meinte er: „Nein, glaube nicht.“

„Vorwürfe bestätigt“

ÖVP-Fraktionschefin Gabriele Tamandl sagte, gestern habe man die eine Verhandlerseite gehört, heute die andere. „Wir haben gewisse Vorwürfe bestätigt bekommen“, so Tamandl. Nun gehe es um die sachliche Aufarbeitung, und es soll dafür gesorgt werden, dass so etwas nicht mehr passieren kann.

Ihr FPÖ-Kollege Walter Rosenkranz berichtete von neuen Informationen. So habe eine Tochterfirma von EADS angeboten, die Betriebskosten für die Jets in Zeltweg um 30 Prozent zu senken. Das Verteidigungsministerium habe darauf aber nicht reagiert, so Rosenkranz.

Auf die Frage, ob Darabos seiner Meinung nach im Ausschuss auspacken wird, stellte der freiheitliche Mandatar fest: „Was hätte er zu verbergen? Fürchtet er sich vor der Straflast, dann könnte er sich entschlagen.“ Team-Stronach-Abgeordneter Leo Steinbichler sagte, dass Politiker für ihre Entscheidungen haften müssten.

NEOS-Mandatar Michael Bernhard erwartet einen spannenden Tag und viele Antworten von Darabos. Peter Pilz (Grüne) begrüßte die Medienvertreter zunächst nur. Unter den Zaungästen war auch SPÖ-Klubchef Andreas Schieder.