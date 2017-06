Schönborn: Religionsfrieden im Land erhalten

„Wir müssen alles tun, damit der Religionsfriede in unserem Land erhalten bleibt.“ Diesen Appell hat Kardinal Christoph Schönborn gestern Abend bei einem Sommerempfang für Vertreter von Medien, Wirtschaft und Kultur an die Anwesenden gerichtet. „Es hilft nichts, die islamischen Mitbürger auf Kontroversthemen zu fixieren“, so der Kardinal. Es müsse auch das viele Gemeinsame im Alltag in den Blick genommen werden.

