Befragung im Parlament

Der ehemalige Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) muss am Donnerstag vor dem Eurofighter-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Darabos hatte 2007 einen Vergleich mit dem Eurofighter-Hersteller EADS ausgehandelt, dieser ist nun Gegenstand von Kritik. Beim Eintreffen gab sich Darabos selbstbewusst. Er fürchte keine Strafverfolgung, so der nunmehrige burgenländische Landesrat. Er gehe mit einem „guten Gefühl“ in die Befragung.

