NHL: Penguins bauen Vorsprung aus

Die Pittsburgh Penguins haben auch das zweite Stanley-Cup-Finalspiel in der National Hockey League (NHL) gewonnen. Der Titelverteidiger siegte gegen die Nashville Predators daheim mit 4:1 und führt in der „Best of seven“-Serie mit 2:0. Das nächste Spiel findet am Samstag in Nashville statt.

