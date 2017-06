Ex-Minister in U-Ausschuss

Der ehemalige Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) hat die Neuverhandlungen mit dem Eurofighter-Hersteller EADS 2007 im Eurofighter-U-Ausschuss am Donnerstag erneut verteidigt. Er habe einen „grottenschlechten Vertrag von Schwarz-Blau geerbt“, so Darabos. Sein Vergleich sei ein guter Vergleich gewesen, er habe der Republik 1,2 Milliarden Euro erspart, so der nunmehrige burgenländische Landesrat.

Lesen Sie mehr …