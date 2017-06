Deutscher Schriftsteller Tankred Dorst gestorben

Der deutsche Dramatiker und Schriftsteller Tankred Dorst ist heute im Alter von 91 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag mit. Dorst galt als einer der meistgespielten Autoren des deutschen Gegenwartstheaters und hat in den vergangenen 50 Jahren mehr als 50 Theaterstücke verfasst. Für sein Schaffen wurde er im Laufe seiner Karriere vielfach ausgezeichnet.

Geboren wurde Dorst am 19. Dezember 1925 in Oberlind bei Sonneberg in Thüringen. Zu seinen bekanntesten Werken gehört bis heute das Antikriegsstück „Merlin oder Das wüste Land“, das 1981 am Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere feierte.